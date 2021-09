Stockholmis peeti kinni kaks Arlanda lennuväljal maandunud ISIS-e naist

Ajalehe Aftonbladet andmetel on üks esmaspäeval maandunud naistest 31-aastane Lisa Andersson, kes reisis Süüriasse 2013. aastal. Viimased aastad on ta veetnud Põhja-Süüria kurdide vangilaagris, kus hoitakse ISIS-e toetajaid. Lehega vestelnud sugulase sõnul tahab naine pöörata elus uue lehekülje, et tema lapsed saaksid tavapärases ühiskonnas üles kasvada.