VIDEO | Õnnelik õnnetus otse politsei silme all: kinnitamata koorem põhjustas ohtliku olukorra

"Ilmekas näide elust enesest," kirjutas Lõuna prefektuur oma ühismeedia postituses. "Igaüks saab ju aru, et mistahes koorma kinnitamine on kindlasti vajalik. Probleem saab aga tihti alguse mugavusest, kus arvatakse, et sõita on sedavõrd lühike maa, et mis siis ikka juhtuda saab."