Myanmari varivalitsus kuulutas välja relvastatud ülestõusu

Varivalitsuse presidendiks tituleeritud Duwa Lashi La ütles, et välja on kuulutatud hädaolukord ja rahvas peab alustama “igas riigi nurgas ülestõusu Min Aunh Hlaingi juhitud sõjaväeterroristide vastu”.

Sõjavägi haaras valitsusjuhilt Aung San Suu Kyilt võimu 1. veebruaril. Augustis kuulutati peaministriks kindral Min Aung Hlaing, kes lubas korraldada valimised 2023. aastal. Osa opositsioonist on relvastunud ja nimetab end Rahva Kaitsejõududeks. Neid toetavad ka osad rahvusvähemuste moodustatud sissirühmitused nagu piirialadel tegutsev Kareni Rahvusliit. Armee ja selle vastaste vahel on toimunud regulaarselt kokkupõrkeid. Valitsusvastased salgad on sageli omaalgatuslikud ja tegutsevad nähtavasti erilise koordineerimiseta, märgib Reuters.