Kallas rääkis Euroopa ülemkogu eesistujaga Valgevene piirist ja Läänemere tuuleparkidest

Räägiti tehnoloogiast, EL-i kliimapaketist, Valgevene ja Afganistani kriisidest ja suhetest Venemaaga. Kallas märkis, et EL peaks energiaühenduste arendamises suuremat rolli mängima. „Näiteks plaanime rajada Läänemerele tuuleparkide võrgu - näen selles koostöövõimalust mitmete liikmesriikide vahel,“ ütles Kallas. Peaminister rõhutas, et olulised on ka ELi toetused tuuleparkidele.