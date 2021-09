Tallinnas viibiv Navalnõi advokaat: Putin jättis aktivisti ellu tänu Soome presidendi Niinistö sekkumisele

See-eest võttis 33-aastane aktivist ajakirjanikuga jutuks Soome presidendi Sauli Niinistö mulluse telefonikõne Vladimir Putinile , märkides, et sellel oli Navalnõi ellujäämise jaoks otsustav tähtsus. Niinistö helistas Putinile mullu augustis, kui Navalnõi oli pärast mürgitamist hädamaandumise teinud ja viibis koomaseisundis Omski haiglas. Nagu Niinistö on ise kommenteerinud, palus ta lasta Navalnõi ravile Saksamaale , mida ka tehti.

Navalnõi asjus helistas Putinile ka Saksamaa kantsler Angela Merkel , ent üksnes tema palvele oleks Putin võinud Soboli hinnangul ka teistmoodi reageerida. “Ent Soome president kasutab sellist meetodit harva,” ütles Sobol. “Tundub, et Putini jaoks oli loogika selline, et kui juba Soome president palub, siis näitab see kogu maailma arvamust.”

Soboli sõnul on Soome Putini jaoks oluline ka seepärast, et üks tema lähedasemaid usaldusisikuid Gennadi Timtšenko omab Soome topeltkodakondsust. “Soome on Putinile tähtis ja ta ei taha oma sidemeid seal rikkuda,” ütles Sobol. “Nii et võtke arvesse, et teie sõnu kuulatakse ja teil on võimalik Putinit positiivselt mõjutada.”