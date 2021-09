OTSEPILT | Tallinna digitippkohtumine on sel aastal pühendatud usaldatava ühenduvuse loomisele 21. sajandil

„Demokraatlikele riikide peamine väljakutse on ehitada usaldusväärset füüsilist ja digitaalset ühenduvust. Seejuures tuleb meeles pidada, et taristu ei tähenda enam ainult maanteid või sildu, vaid ka üha rohkem seda, kuidas me loome, edastame, hoiustame ja kaitseme digitaalseid andmeid. Tallinna digitippkohtumine annab meile ühiselt riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhtide, ettevõtjate ja tehnoloogia kogukonnaga platvormi, et ühiselt ehitada usaldatavat ja nutikat ühenduvust,“ märkis peaminister Kallas.