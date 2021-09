Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Viinis ülemaailmsel parlamendi esimeeste konverentsil

Riigikogu esimehel on täna kavas ka kahepoolsed kohtumised Georgia parlamendi esimehe Kakha Kuchavaga ja Aserbaidžaani parlamendi esinaise Sahiba Gafarovaga.

Kolmapäeval osaleb Ratas sõnavõtuga paneeldiskussioonis, kuidas saavutada tasakaal kui ühel pool on parlamentide avatus, läbipaistvus ja juurdepääsetavus ning teisel pool turvalisus. Ratas annab ametikaaslastele ülevaate Riigikogu igapäevatöö avatusest ning tööst COVID pandeemia ajal, rõhutades füüsilise turvalisuse tagamise kõrval küberturvalisust ja -hügieeni.

Tänavu Austrias toimuv 5. ülemaailmne parlamendi esimeeste konverents on maailma suurim parlamendi kõrgeima taseme esindus. Viini saabub üle 110 parlamendi esimehe kogu maailmast. See on esimene füüsiline parlamentidevaheline kohtumine pärast COVID-pandeemia algust. Konverentsile eelnes esmaspäeval parlamendi naisspiikrite tippkohtumine ja sellele järgneb neljapäeval parlamendikoosolek terrorismivastase võitluse teemal.