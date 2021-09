Välisminister Liimets: Taliban on öelnud ka positiivseid sõnumeid

See, kas Eesti tunnustab Talibani juhitavat valitsust, sõltub Liimetsa sõnul sellest, milline see valistus saab olema. "Kui me asume tunnustama uut Afganistani valitsust, mis on Talibani juhitud valitsus, siis meie poolt see tunnustamine saab olema kindlasti tingimuslik. Meile on väga tähtis, et selle uue valitsuse osapooled lõpetaks suhted terroristlike organisatsioonidega, täidaks riigis inimõigusi, sealjuures vähemuste õigusi, tagaks naiste võimalused osaleda ühiskondlikus elus, tüdrukute võimalused käia koolis ja loomulikult hoiaks ära igasuguse vägivalla riigis."