ERISAADE | „Seltsimees lapse“ režissöör Moonika Siimets: Eesti filmi tipp on väga hädas ja vajab riigilt abi

Režissööride hinnangul tähendab rahastuse kahandamine filmikultuuri vältimatut hääbumist. Manifestile allakirjutanute soov oleks, et filmi baasrahastus oleks vähemalt seitse miljoni eurot, nii nagu see oli Eesti vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ajal. Nüüd aga ähvardab oht, et baasrahastus jääb kolme miljoni peale.

„Aastal 2022 plaanib riik toetada meid summaga, millest piisab ühe ja poole mängufilmi, paari lühianimatsiooni ja mõne dokumentaalfilmi tegemiseks,“ märgivad selle peale režissöörid.

Olgugi et järgmise aasta riigieelarvet ei ole veel lõplikult kokku pandud, sõnas Siimets, et filmitegijad on ju sel teemal rääkinud kultuuriministriga, valitsusega ja filmi nõunikega ning on teada, milline häälestatus sel teemal valitseb.

Suurimat tuska ja segadust tekitab režissööride seas just see, et eelmine kultuuriminister Tõnis Lukas oli andnud märku, et filmi baasrahastust suurendatakse, kuid nüüd näib, et asjad kipuvad minema hoopis vastupidi.

„Filmi valdkond on iseenesest juba kohtavalt ebastabiilne,“ ütles Siimets. Ta lisas, et asja ei tee kergemaks see, kui baasrahastus ei ole paigas ja filmitegijatel pole võimalik arvestada selliste summadega, mida aasta alguses lubati ning millega on juba tootmisel arvestatud.

Mida arvab asjast kultuuriminister?

„Mina küll tahaksin, et kultuuriminister seisaks avalikult filmivaldkonna eest,“ kommenteeris Siimets praeguse kultuuriministri Anneli Oti meelsust. Ta avaldas, et oleks kena, kui minister leiaks aega, et kohtuda eri gildidega ja saada aru, mis neile muret valmistab.

Minister Ott oma meelsust täna Delfiga jagada ei soovinud. Küll aga edastati kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõuniku Siim Rohtla kommentaar, milles seisis nii: „Kultuuriministeeriumi soov on peatselt algavate riigieelarve läbirääkimiste käigus filmi osa kultuurieelarves suurendada.“