Kompromissitu valik – ASUS ExpertBook 9 ülikerge äriklassi sülearvuti

Alustame kompaktsusest. ASUS nimetab seda mudelit kerguse ja tugevuse isandaks ning tal on selleks täielik õigus. 14-tolline sülearvuti kaalub 880 grammi ja on vaid 14,9 mm paks. Stiilne magneesiumisulamist korpus on vastupidav ja kerge. ASUSe insenerid on püüdnud ära kasutada kogu arvutisisese ruumi, et paigutada sinna kõige võimsam protsessor ja aku.

ExpertBook 9 on võimeline ilma laadimiseta töötama terve tööpäeva või lennu üle Atlandi ookeani. Tootja lubab video taasesitusrežiimis tööaega kuni 17 tundi, kontoritööd tehes 13 tundi. Kiirlaadimine võimaldab vähem kui tunniga laadida aku 60% täis, mis tähendab, et tõenäosus jääda kõige olulisemal hetkel arvutita on minimaalne.

Lisaks on ExpertBook 9 visuaalselt täpselt selline, nagu me kujutame ette ärimehe sülearvutit. Täpsed ja selged jooned, ei midagi üleliigset, see jätab mulje väga kallist seadmest. ExpertBook 9 on lihtne ette kujutada pankuri töölaual või ärikohtumisel.

Mis on arvuti sees?

Lühidalt – „äritaseme sisu”. 11. põlvkonna Intel Core i7 vPro protsessor koos Iris Xe graafika ja ülikiire WiFi6-ga. See koos 32 GB mäluga tagab, et kogu töö saab tehtud ilma hangumise ja pidurdamisteta.

Muidugi ei saa mainimata jätta failide salvestamist, ExpertBooki saab osta kahe SSD-ga (max 2 + 2 TB) ja ühendada need RAID-massiivi. See suurendab failide salvestamise kiirust, kuna ketaste kiirus summeerub. Boonuseks on turvalisus. Ainult ühe ketta pealt andmeid kätte ei saa. On veel üks konfiguratsioonivõimalus, kus iga faili dubleeritakse kahele kettale. Nii ei lähe olulised andmed kunagi kaotsi.

Ja veel ...