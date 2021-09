Skandaalidest räsitud terviseameti juht Üllar Lanno lahkub ametist

Jaanuari lõpus tegi terviseamet endiste kommunikatsioonitöötajate Eike Kingsepa ja Simmo Saare kohta kuriteoteate, sest leidis, et nad on omastanud riigi vara. Kuid nii ringkonna- kui riigiprokuratuur otsustasid kriminaalmenetlust mitte alustada.

Kohus otsustas, et Lanno juttu ei saa võtta tõsiselt. Terviseameti ­sülearvutid on tõepoolest Saare ja Kingsepa käes, aga nad on nõus need tagastama. Endised pressitöötajad soovivad lihtsalt salvestada isiklikud failid pädeva ametniku järelevalve all enda tarbeks ümber. Lanno on sellest keeldunud.