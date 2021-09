BLOGI ja VIDEO | Kiik terviseameti juhi taandumisest: olin jõudnud samale järeldusele, mis Lanno

Millal te saite aru, et asi on päriselt väga halb?

Juht saab jagada seda informatsiooni, mis tal on. Paremat ei olnud mul siis jagada. Tagantjärele on inimene alati targem. Mina rääkisin seda, mis mulle räägiti ja see oli tol hetkel minu jaoks parim teadmine.

Tanel Kiik on teile ette heitnud, et te püüdsite algul probleemi pisendada. Ta on ka öelnud, et info, mida talle andsite, oli ebatäpne ja osutus hiljem valeks. Mida on teil selle peale öelda?

Tanel Kiik ütles, et on Lanno otsusega nõus. Eraldi hüvitist Lanno ei saa, hüvitamisele kuuluvad vaid ületunnid ning kasutamata jäävad puhkusepäevad. Ministri sõnul toimub konkurss uue peadirektori leidmiseks tavapärases korras vastavalt seaduse. Otsingu korraldab riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon.

Siis, kui sain aru, et temperatuuritõus on toimunud meie mõlemas laos. Teadaolevalt oli neis kahes laos kogu see varu, mis meil tol hetkel oli. Covidi vaktsiinid olid ära viidud Magnumi lattu.

Teie selgitus pressikonverentsil rikke teatamise seadete muutmise asjus tekitas segadust. Teie rääkisite kaks aastat tagasi tehtud muudatustest temperatuuriparameetrites, pressiesindaja Imre Kaas pidi selgitama, et jutt käis tegelikult nädalapäevadest. Miks nii?

Tõenäoliselt ma mõtlesin aega, aga küsimus oli temperatuuri kohta, ja ma ajasin selle lihtsalt sassi. Ühe süsteemi kohta puudus mul sel hetkel informatsioon täielikult – sellest, mis oli maja ehitades sinna sisse planeeritud. See oli ainus süsteem, mis pidi ravimilao kohta infot andma.

Jaanuari lõpus tegi terviseamet endiste kommunikatsioonitöötajate Eike Kingsepa ja Simmo Saare kohta kuriteoteate, sest leidis, et nad on omastanud riigi vara. Kuid nii ringkonna- kui riigiprokuratuur otsustasid kriminaalmenetlust mitte alustada.

Siis pöörduti Tallinna ringkonnakohtusse, kes aga otsustas üle-eelmisel nädalal, et Saare ja Kingsepa käitumises puudub kuriteo koosseis ning nende suhtes ei alustata kriminaalasja. Lanno süüdistas Saart ja Kingseppa terviseameti sülearvutite, mobiiltelefonide ja uksekaartide omastamises. Kingsepale heitis ta ette ka küberkuritegude sooritamist, mis seisnenud e-kirjade postkasti sisu kopeerimises.

Kohus otsustas, et Lanno juttu ei saa võtta tõsiselt. Terviseameti ­sülearvutid on tõepoolest Saare ja Kingsepa käes, aga nad on nõus need tagastama. Endised pressitöötajad soovivad lihtsalt salvestada isiklikud failid pädeva ametniku järelevalve all enda tarbeks ümber. Lanno on sellest keeldunud.

Lõpuks andsid Saar ja Kingsepp järele ning otsustasid tööarvutites olevatest isiklikest failidest loobuda ja tagastada terviseametile arvutid. Õhtuleht kirjutas, et Saare ja Kingsepa õigusvaidlustega seoses on terviseametile esitatud arveid kokku 16 872,50 euro eest, millele lisandub käibemaks. See teeb kokku üle 20 200 euro.

Terviseameti juhiks valimise hetkel oli Lanno kohtuekspertiisi instituudi direktor. Ta on omandanud üldarsti kraadi Tartu ülikooli arstiteaduskonnas, töötanud Tartu ülikooli kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Helsingi ülikooli keskhaiglas, Hollandi ravimiuuringute konsernis Stickares ning meditsiinitarvikute ettevõttes Instrumentarium OY.