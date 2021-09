Reformierakond võib Narva linnapeaks saanud Ants Liimetsa erakonnast välja visata

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et piirkonna juhatuse soovi arutab järgmine korraline erakonna juhatus. “Reeglina aktsepteerib erakonna juhatus sellistes küsimustes piirkonna otsust,” selgitas Keldo.

Erakonna Narva piirkonna juhi Sergei Gorlatši sõnul nimetas Narva piirkond Liimetsa väljaarvamise põhjusena erakonna põhikirja punkti 10.1 rikkumist. “Põhikirja järgi ei tohi erakonna liige osaleda organisatsiooni töös, mille eesmärgid või tegevus on vastuolus erakonna programmiliste põhimõtetega. Tehes otsuse asuda Narva linnapeaks, mis on vastuolus erakonna Narva piirkonna otsustega, Liimets seda just tegi.”