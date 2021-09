Afganistani peamine Talibani vastupanukants palus äärmuslastelt relvarahu

Panjshēri oru piirkonda kaitseb rahvuslik vastupanurinne (NRF), mis teatas nüüd avalduses, et pakub välja, et Taliban lõpetaks orus oma sõjalised operatsioonid ja tõmbaks võitlejad tagasi. „Vastutasuks ütleme oma vägedele, et nad hoiduks sõjategevusest". Liikumine andis teada, et on valmis islamistidega kõnelusi pidama. Esialgu pole Taliban ettepanekut vastu võtnud.