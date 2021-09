Puna-rohe-punane Saksamaa? Sotsid ei välista koalitsiooni NATO laialisaatmist toetava parteiga

Partei juht lisas, et sotsidel ja rohelistel on omavahel palju kattuvusi, vahendab Reuters. Mõlemad soovivad tõsta miinimumpalka ja kehtestada rikastele suuremad maksud. Samuti oleks liit selline, kus Euroopa Liidu integratsiooni pooldatakse üksmeelselt.

On üpris vähetõenäoline, et 26. septembri üldvalimiste tulemus võimaldab parteidel kahekesi valitsuse kokku panna. Parempopulistlik AfD kõne alla ei tule, ent varem on praegu Merkeli valitsuses Saksa rahandusministri ja asekantslerina teeniv Scholz öelnud sama ka teise äärmuslikuma erakonna kohta.