Jaapan võib saada esimese naispeaministri, ent šansid on ka riigi vaktsiinitsaaril

Kuigi Suga eelkäija Shinzo Abe enam tervislikel põhjusel viiendat korda peaministriks ei prügi, vaadatakse tema sõnumeid uues olukorras suure tähelepanuga. Abe on teatanud, et tema toetab uue parteijuhi valimistel praegust siseministrit Sanae Takaichit, kellest saaks riigi ajaloo esimene naispeaminister.

Sanae Takaichilt ei maksa oodata meestekeskse ühiskonna reformimist. Pigem on tegemist valitseva partei konservatiivsema suuna esindajaga, kes külastab tihti Yasukuni pühamut. Selles mälestatakse lisaks teistele Jaapani osalusel toimunud sõdades hukka saanutele ka rohkem kui tuhandet sõjakurjategijat. Jaapani poliitikute pühamus käimised on põhjustanud pahameelt riigi vanades vastastes – nii Hiinas kui ka mõlemas Koreas.

Ei Kono ega Takaichi ei ole oma kandideerimist veel kinnitanud. Kõige tähelepanuväärsem ametlikult parteijuhiks pürgimisest teatanud poliitik on endine välisminister Fumio Kishida. "Praegu on edumaa Kishidal, aga see ei tähenda, et tema võit oleks tagatud,” ütles politoloog Koichi Nakano Reutersile.