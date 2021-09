Kaja Kallas ütles neljapäeval Delfile antud intervjuus, et kolmandate süstide tegemise aeg on juba käes. "Alustasime vaktsineerimist jaanuaris, kui selle said tervisetöötajad. Nende aeg on nüüd juba käes," ütles Kallas ja lisas, et kolmanda doosi saamiseks peab vaktsineerimisest olema möödas 6-8 kuud.

Kolmandate dooside teema on olnud õhus juba pikalt, sest nii mõneski riigis neid juba tehakse.