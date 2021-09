Jüri Ratas kandideerib esinumbrina Mustamäel

"Keskerakonnale on tallinlaste poolt absoluutne enamus volikogus usaldatud juba viiel järjestikusel korral. Oleme seda usaldust õigustanud ning mõistagi läheme küsima sama tugevat toetust ka nüüd,“ ütleb Jüri Ratas. "Praeguse Tallinna linnavolikogu volituste perioodil on Tallinna juhtinud kaks meeri, Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart. Mõlemad on teinud oma tööd väga hästi, on teinud seda südamega. Tallinna edukas areng on silmaga näha, pealinnas on hea elada."

Jüri Ratase sõnul on tal siiralt hea meel ja au taas Mustamäe valimisringkonnas kandideerida. "Just Mustamäe inimeste toetus valimistel ning toetus hea sõnaga on andnud mulle hoogu teekonnal poliitikas. Olen väga rahul, et linnaosa juhtimisel on tehtud tõsist tööd. Mustamäe on puhas ja korras, elanikke teenindatakse kaasaegsetes hoonetes, koolid on korda saanud, linnaosa roheluse eest kantakse hästi hoolt. Kõik see peab sama hoogsalt jätkuma,“ räägib Jüri Ratas. "Läheme Tallinna valimistele väga tugevate kandidaatidega ning sisuka visiooniga. Keskerakond on õige valik!"