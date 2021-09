Kohalikud keskkonnaministrit linnaosa esinumbriks ei soovi: "Olete vale Tõnis Piritale!"

Päev tagasi avaldas Keskerakond osa oma pealinna valimisnimekirjadest. Pirita linnaosa elanike jaoks vaatas sealt vastu üllatus: nende kodukohas kandideerib Keskerakonna esinumbrina "vale Tõnis" - mitte praegune linnaosa vanem Tõnis Liinat, vaid keskkonnaminister Tõnis Mölder.

"Kas nad eksisid perekonnanimega????" ilmus üsna ruttu Pirita elanikke koondavasse Facebooki gruppi postitus. Kommentaariumis kiidetakse Liinatit ning laidetakse Mölderit. Tegelikult pole Pirita linnaosa Mölderile sugugi võõras - ta oli linnaosa vanem aastatel 2013-2017.

"Ma esimest korda elus mõtlesin, et valin teie [Liinati] pärast Keskerakonna (muidu Reformierakonna valija), aga nüüd see…" kirjutas üks nördinud Pirita elanik.

Liinat ise kutsus inimesi üles rahu säilitama. "Kui valimistulemus tuleb kõrgem (kui esinumbril), siis automaatselt tõusen mina ettepoole," vastas ta ühele murelikule elanikule Facebooki kommentaariumis. "Kandideerin kohaliku omavalitsuse valimistel ja püüan jätkata Teie esindajana. Olen siiralt tänulik toetuse eest!"

Samas lisas Liinat, et selline asjade käik ei olnud tema otsus. Seda tõdes ta ka laupäeval Delfile. "Keskerakond läheb täna valimistel seda teed, et nimekirja esinumbriteks pannakse riigiametnikud ehk antud juhul minister," ütles Liinat Delfile.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi selgitas Delfile, et tegemist on lihtsalt olukorraga, kus erakonnal on palju häid kandidaate, keda esinumbriks panna. "Seekord läks nii, et panime Mölderi, kuid see ei tähenda, et Liinat oleks kuidagi halvem kandidaat või tema poolt ei peaks hääletama," ütles ta.

Mölderi kandideerimine linnaosa vanemaks ei tähenda. et ta ka selleks saab. "Kahte ametit inimene pidada ei saa, olla samal ajal minister ja linnaosa vanem," ütles Hanimägi. "Jällegi see, et Mölder on esinumber, ei ole määrav, hääletada saab ikka kõigi poolt, kes nimekirjas on," lisas ta.

Hanimägi sõnul ei ole linnaosa vanema määramisel häälte arv oluline. "See muidugi on üks faktor, kuid linnaosa vanem määratakse linnavalitsuse poolt ja valitakse see, kes siis arvatakse parim olevat," ütles ta.