TAGASIVAADE | Betooni alla maetud. Kuidas maffia hävitas ise rikastudes Lõuna-Itaalia linna

Palermo linnakujundus on ehk üks parimaid näiteid selle kohta, kuidas Sitsiilia maffia ei tegelenud mitte ainult rikastumise ja mõrvadega, vaid rikkus oma ehitusprojektidega linnapildi. Pärast raha kättesaamist jäeti projektid tavaliselt soiku.

Maffia jaoks pole arhitektuur mitte ainult võimalus võimu näidata, vaid ka äärmiselt tulus äri, mis on ametnike korruptsiooni ja ehitusfirmade kaudu otseselt või kaudselt seotud organiseeritud kuritegevusega. Mafioosod on aastate jooksul miljoneid tasku pannud, müües ehitusmaterjali ja „tugevdamata betooni"