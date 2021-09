Prokuratuur: kahe noore surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustas möödasõit

"Praeguseks teame, et BMW juht asus ees sõitvast autost sooritama möödasõitu, kui põrkas vastassuunavööndis kokku mootorrattaga," rääkis Rood. "Edasises menetluses on eesmärk selgitada välja, miks autojuht vastutulevale mootorrattale vaatamata möödasõitu tegema hakkas."

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Silva Rood selgitas, et lisaks tervislikele põhjustele on veel asjaolusid, miks prokuratuur juhti üle kuulanud pole.

"Enne kui on üldse võimalik kedagi kuriteos kahtlustatavana üle kuulata, tuleb meil koguda piisavalt palju tõendeid ka teiste toimingutega, et saada sündmusest võimalikult terviklik pilt," rääkis Rood. "Seega ei sõltu ülekuulamise aeg ainult inimese terviseseisundist, vaid ka menetluses tehtud toimingutest. Menetlustoimingud võtavad aga alati aega, sest enne kui me saame inimesele esitada kahtlustuse kuriteo toimepanemises, peame me kahtlustuse põhjendatuses ka piisavalt veendunud olema."