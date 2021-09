Sotsid on täiendava raha lubamisel konservatiivsemad, kui näiteks EKRE, Reformierakond ja ilmselt ka Keskerakond ning lubavad tõsta toetust nelja aasta jooksul 200 euroni. "Loomulikult, eks otsused sõltuvad lõpuks majanduskasvust ja maksulaekumistest, aga nagu isegi kriisis näeme, on makronäitajad head. Pole põhjust eeldada, et omavalitsuste tulubaas ei kasva," ütles sotside linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid.

Mitmed teised erakonnad lubavad aga suuremaid summasid.