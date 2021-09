Suured kingad, mida täita: presidendiametisse suunduvast Karisest jääb ERM-i juhi tool tühjaks, välja on kuulutatud ametlik konkurss

Kultuuriministeeriumi kuulutuses seisab, et ERM-i direktori ametipostile on võimalik kandideerida 26. septembrini. Tööle palutakse asuda esimesel võimalusel. Millal see olla võiks?

"Eks see sõltub sellest, kust see inimene tuleb - tavapäraselt on tarvis kuu aega teises töökohas ju lahkumisest ette teatada," sõnas Reismaa. "See on selge, et Karise presidendiametisse astumise ajaks on uut direktorit leida ebareaalne."