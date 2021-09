Kaotage kaalu koos populaarse MonacoFit.com-iga TASUTA ja võitke fotosessioon

MonacoFit.com on Baltikumis loodud kaalulangetamisprogramm, mis ühendab endas professionaalsed teadmised ja kogemused, kuidas kõige lihtsamalt ja maitsvamalt ülekaalust vabaneda! Programm kohandab ja koostab kava vastavalt teie eesmärgile. Nagu tavalises vestluses toitumisnõustaja ja treeneriga, vastate MonacoFit.com-i programmis küsimustele olemasolevate harjumuste ja eesmärgi kohta, mida soovite saavutada. Seejärel koostatakse individuaalne kava, et tulemus oleks hõlpsasti ja kiiresti saavutatav. Programm põhineb MonacoFit.com-i toitumisnõustajate koostatud lugematutel retseptidel. Erinevalt sellest, mida tavaliselt pakuvad teised programmid, siis on MonacoFit.com-i kasutajal ka võimalus valida, milliseid tooteid ta oma toitumiskavas näha tahab või ei taha. Programm sobib ka värsketele emadele, taimetoitlastele ja lihasööjatele.

Oluline on loobuda stereotüübist, et „menüü sorteerimine” tähendab, et peate sööma ainult rohelist. MonacoFit.com-i toitumiskava puhul see kindlasti nii ei ole! Saate süüa kõike, mis teile meeldib, kuid teete seda õigesti ja teie kaal langeb jätkuvalt. Teie otsustate, milline on teie toitumiskava. MonacoFit.com garanteerib, et tulemused on näha juba nädala jooksul. Andke sellele võimalus!