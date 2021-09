EL ja AstraZeneca jõudsid vaktsiinitülis kohtuvälisele kokkuleppele: lubatud vaktsiinid tulevad, aga natuke hiljem

EL on sellega nõus oma hagi AstraZeneca vastu lõpetama. Kokkuleppe kohaselt peab AstraZeneca tarnima lepetega lubatud 300 miljonit vaktsiinidoosi hiljemalt järgmise aasta märtsi lõpuks. Seni on EL sellest kätte saanud kolmandiku.

Kevadel kaebas Euroopa Komisjon firma kohtusse, süüdistades AstraZenecat leppe rikkumises. Firma pidi tarnima euroliitu juuniks 300 miljonit vaktsiinidoosi, ent teatas hiljem, et see pole siiski võimalik. Kevadega võrreldes on Euroopa sõltuvus AstraZeneca vaktsiinidest oluliselt vähenenud, kuna turule on jõudnud ka Pfizeri, Moderna ja Jansseni vaktsiinid.