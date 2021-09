Oravad lubavad Tallinna pensionäridele mõnisada eurot teatri ja spordiklubi jaoks, kuigi suhtelise vaesusega on Harjumaal kõige parem seis

“See tõi meid mõttele, et arvestades, et aktiivsuskonto maksumus Tallinnas oleks ca 19 miljonit eurot, siis pealinn võiks võtta kohe koalitsioone tehes pikema sihi? Aastast 2022 aktiivsuskonto A+ 200 eurot võiks olla algus. Näiteks nelja või viie aastaga võiks tänane toetus pensionäridele kasvada 500 euroni aastas,” kirjutas ta veel.

Seda lubadust jagasid oravad juba mullu, just Tallinna pensionäride elu edendamisest kõnelevad reformarid ka oma veebilehel. Ometi on Harjumaal suhtelise vaesusega seis kõige parem.

Reformierakonna Tallinna ringkonna juht Kristen Michal selgitas, et ta on suhelnud aktiivsuskontost poliitikutega üle riigi. "Kusjuures mitte ainult reformierakondlastega, erinevaid sõnumeid on lubanud ka teised anda," märkis ta. Michal tõi välja, et erinevatel omavalitsustel ongi erinevad probleemid, kuid keegi peab heade ideede puhul eeskuju näitama.

"Tervisekriisis on saanud meie idee vajalikkus kinnitust. Sellise toetusega saaksid inimesed elada kauem sotsiaalselt ja tervemalt. Teiseks, kui vaadata, mis sektorid pihta said, siis Tallinnas, kus luuakse pool SKPst, on saanud just vaba ajaga seotud sektorid pihta. Seega läheks see raha tagasi ringlusesse," kõneles ta.