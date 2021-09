Kohus mõistis süüdi Eesti kaudu välismaalast pagasiruumis smuugeldanud mehe

Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Ülav Kalf rääkis, et politsei on nüüdseks ligi kuu aega täiendavate jõududega sisepiiril sadamates ja Eesti-Läti piiril. „Tõstsime oma valmisolekut seoses rändesurve kasvuga Leedus ja Lätis. Teame, et ebaseaduslikul rändel olevad inimesed võivad soovida kasutada Eestit transiidiks edasi Skandinaaviasse. Me oleme täiendavate jõududega väljas kogu Eestis, kontrollime riiki sisenevaid ja ka sadama kaudu Soome suunduvaid inimesi ja sõidukeid. Politseinikel on kindlad töövõtted, millega tuvastatakse pisteliste kontrollide käigus sõidukid ja inimesed, kes võivad olla seotud ebaseadusliku rände või ka muu seadusvastase tegevusega,“ kirjeldas Kalf.