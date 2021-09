Leedu kutsus Hiinaga toimuva tüli taustal Pekingist suursaadiku koju

Suursaadiku lahkumist on varem nõudnud ka Hiina võimud, kes on oma saadiku Vilniusest juba tagasi kutsunud. President Gitanas Nausėda on toonitanud, et Leedu ei soovi suhete katkemist, ent märkis augusti alguses, et riik otsustab oma välispoliitika üle ise.

“President on korduvalt öelnud, et ta kahetseb Hiina suursaadiku tagasikutsumise otsust, loodab, et Hiina mõtleb ümber ja ei eskaleeri seda konflikti nii palju,” ütles presidendi välisasjade nõunik Asta Skaisgirytė riigimeediale 18. augustil. “Leedu juhtum pole midagi unikaalset ega erakordset, Taipeil on Euroopas kümneid esindusi. Mõistagi on selline närviline reaktsioon mõnevõrra liialdatud.”

Hiinat häirib, et Leedu lubab esindusel Vilniuses tegutseda Taiwani nime all, erinevalt enamikust muudest riikidest, kus seda nimetatakse Taipei esinduseks. See tähendab Hiina hinnangul Taiwani riikluse tunnustamist, ehkki Leedu kinnitusel pole seda tehtud. Protestiks kutsus Hiina augusti alguses Leedust tagasi oma suursaadiku ja nõudis, et Leedu teeks sama.

Hiina riigimeedia hinnangul võib Leedu edasiste “rikkumiste” korral järgneda ka diplomaatiliste suhete täielik katkestamine. Esialgu on külmutatud Leedu kaupadele impordilubade andmine ja piiratud Hiina transiiti läbi Leedu.