Kujutleme korraks olukorda, kus 12-aastane laps saab ülekuulamistoas vaktsineerimata uurijalt COVIDi ja põeb seda raskelt. Või läheb kaitsesüstita ametnik ettevõttesse viiruse piiranguid kontrollima ja põhjustab ise seal nakkuskolde, mis peatab kogu äritegevuse. Sellisel juhul oleme me jätnud täitmata oma hoolsuskohustuse – me oleksime saanud midagi tagajärgede ära hoidmiseks teha, aga ei teinud.

Kogu politsei ja politseinikuks olemise point on kaitsta inimese elu, tervist, vara ja keskkonda. Viimased poolteist aastat tähendab politseinikuks olemine ka Eesti inimeste kaitsmist koroonaviiruse leviku eest. Kõige tõhusamalt tõrjub viirust vaktsiin. Kui tahame olla turvalisuse loojad ja inimeste kaitsjad, siis ei saa me politseis jätta seda võimalust kasutamata.

"Ma usun sellesse, et ükskõik, kui ebamugav on otsus või kui skandaalne on võimalik meediakajastus – inimestele on aus öelda, mis on asutuse plaan ja seisukoht," lisab PPA peadirektor.

Vaher selgitab kirjas, et kuigi PPA töötajate üleüldine vaktsineeritus on 80%, on põhiliseks probleemiks just see, et see ei jaotu üksuste vahel võrdselt. "Mõnes PPA üksuses on vaktsineeritus sajaprotsendiline, mõnes venib poole kandis."

"Kas me hakkame sadu või ka kümneid inimesi vaktsineerimise pärast ametist vabastama? Ei hakka ja see pole ka kunagi olnud eesmärk. Millegi nõudmine ei võta meilt kunagi ära võimalust olla inimlik," märgib Vaher siiski. "Kas see otsus võib [aga] tähendada, et meie asutuses leidub inimesi, kes põhimõtteliselt pole ühegi võimaliku lahendusega nõus ja peavad seetõttu PPAs töötamisest loobuma? Jah, see võib nii minna."

Täna avaldatud loos Vaher oma senisest seisukohast ei taandu ja tunnistab töötajatele, et ei näe võimalust, et "politseinikena otsustame, et [vaktsineerimine] on kuidagi teisejärguline või nii-ja-naa lahendus".

Delfi kirjutas kolmapäeval , et PPA ei välista, et osal ligi 800 vaktsineerimata töötajast tuleb lähiajal amet maha panna. Juba praegu jäetakse nad ilma nii preemiast kui ka tulemustasust.

Võtame kuulivesti. See ei kaitse sajaprotsendiliselt ja on ebamugav, eriti 12 tundi järjest kuuma ilmaga kanda. Ometi on meil kindel reegel, et vest peab välitööl seljas olema ja teenistuses suremine ei ole kellegi "isiklik" asi. Merel patrullides kasutame kogu kaitsevarustust, mis sest, et seadus seda tavaliselt meremehelt ei nõua.

Kui Haapsalu lahel uppus traagilises õnnetuses kaks meie kolleegi, siis kohe küsiti, et kas neil oli päästevest. Kui Haeskas lasi politseinik maha teda rünnanud inimese, siis nõudis avalikkus täiesti põhjendatult selgitust, et kas politseinikul oli taser ja miks ta seda ei kasutanud. Ja sama küsisime alati ka asutusena endalt – kas tegime kõik endast oleneva või saame teha midagi teistmoodi, paremini.

Praegu on koroonapandeemia pidurdamiseks ehk enda ja teiste inimeste tervise ning elu kaitsmiseks olemas vaktsiin. Ma ei näe võimalust, et politseinikena otsustame, et see on kuidagi teisejärguline või nii-ja-naa lahendus.

Võiks ju öelda, et 80% vaktsineeritusest piisab. Võibolla piisakski, kui see 80% hõlmaks kogu Eesti elanikkonda ning jaotuks politsei sees võrdselt kõigi üksuste vahel. Ehk igas meeskonnas töötaks üks, maksimaalselt kaks kaitseüstita inimest. Praegu on aga nii, et mõnes PPA üksuses on vaktsineeritus sajaprotsendiline ja mõnes venib poole kandis.

Paberil on need numbrid, aga päriselus tähendab see, et ühe inimese nakatumisel võib kogu vahetus jääda isolatsiooni. Ehk pole inimesi, keda saata patrulli, inimestele appi, piirile või teenindusse dokumente väljastama. Ega ole ka lisaressurssi, keda kiirelt suunata hooldekodu evakueerima, inimsmugeldajate veoki tabamise operatsioonile või kadunud inimese otsingutele.

Sellepärast andsime nädala alguses politsei siseveebis teada, et PPA tellib riskianalüüsi, et hinnata, millistel töödel on nakatumise ja nakkuse edasi kandmise risk kõrgem. Analüüsi tulemustest järgmine samm on see, et kõrgema riskiga töödel muutub vaktsineerimine töötamise eelduseks.

Kas me hakkame sadu või ka kümneid inimesi vaktsineerimise pärast ametist vabastama? Ei hakka ja see pole ka kunagi olnud eesmärk. Millegi nõudmine ei võta meilt kunagi ära võimalust olla inimlik. Saame inimesega rääkida, teda veenda, korraldada tööd ümber, pakkuda ajutisi lahendusi. Kas see otsus võib tähendada, et meie asutuses leidub inimesi, kes põhimõtteliselt pole ühegi võimaliku lahendusega nõus ja peavad seetõttu PPAs töötamisest loobuma? Jah, see võib nii minna.

Ma usun sellesse, et ükskõik, kui ebamugav on otsus või kui skandaalne on võimalik meediakajastus – inimestele on aus öelda, mis on asutuse plaan ja seisukoht. Me oleme kaitsjad ja teenime Eesti rahvast. Iga PPA töötaja kohustus, ükskõik, mis ametikohal, on luua turvalisust nii nagu see on tema võimuses – kas väljakutset lahendades, koduse trepikoja välisust lukustades, nutetud silmadega last märgates või ennast vaktsineerides.

Elmar Vaher

PPA peadirektor