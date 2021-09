Aasta ametis olnud Jaapani peaminister Yoshihide Suga astub keset pandeemiakriisi tagasi

Suga juhitud liberaaldemokraatliku partei toetuse langust seostatakse eelkõige pandeemia levikuga. Nakkusjuhtumid on taas tõusuteel, samal ajal kui ettevõtjad on väsinud piirangutest. Ka suvised Tokyo olümpiamängud ei aidanud valitsusjuhi toetust parandada.

Kuna peaministri teade tuli ootamatult, pole esimehe kohale kindlat kandidaati. Seni on Suga vastu lubanud kandideerida endine välisminister Fumio Kishida. Tokyo Sophia ülikooli politoloog Koichi Nakano ütles Reutersile, et samuti võiksid kandideerida haldusminister Taro Kono ja endine kaitseminister Shigeru Ishiba. “Praegu on edumaa Kishidal, aga see ei tähenda, et tema võit oleks tagatud,” ütles politoloog. Kono väljavaated võiksid Nakano hinnangul olla head, kui tal õnnestuks võita oma parteifraktsiooni juhi Taro Aso toetus.