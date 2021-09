Must pässik – peatne läbimurre tänapäeva tõenduspõhises meditsiinis

Akadeemik toob välja, et Parkinsoni tõbe on juba kirjeldatud Vana-Hiina ja hindude vanades käsikirjades (300–400 aastat e.m.a). Samades ürikutes on välja toodud ka mitmed ravimeetodid, mis sisaldavad ühe sealsetes piirkondades kasvava oa ekstrakti. Uurides tänapäeva meetoditega kõnealuseid ube, on avastatud suur levodopa sisaldus – peamine toimeaine tänapäevastes Parkinsoni tõve ravimites.

Säärasel moel rakendatakse esivanemate tarkust ka Chaga Health Immuno eliksiiride valmistamisel. Chaga Health Immuno eliksiirid sisaldavad lisaks chaga-ekstraktile veel mitmeid teisi põhjamaiseid ravimtaimi. Komponendid, mida kasutakse, on tuntud tegijad rahvameditsiinist, kuid nüüd on nende positiivne toime leidnud kinnitust ka teadusuuringutes, näiteks toime läbi suure vitamiinide sisalduse.

Akadeemik Mart Saarma välja toodud näide annab piisava optimismi, et otsida musta pässiku efektiivseid ravitoimeid ehk spikerdada esivanemate raviretsepte. Viimasel ajal on teadlased jõudnud juba mitme toimemehhanismi (viirusevastane, põletikuvastane, kasvajavastane jne) selgitamiseni nii katseklaasi- kui ka loomkatsetes. Uute ravimite välja töötamise protsessis on kohustuslik läbida kõik sellist tüüpi katsed. Viimased edusammud on järgmised.

Põletikuvastases toimes



Mitmed uuringud on näidanud, et musta pässiku tarvitamine surub alla põletiku protsessis tekkivate spetsiaalsete ainete eristumist (nimetatakse ka põletiku mediaatoriteks), mis omakorda takistavad põletikulise protsessi kliinilist väljendust. Seega on must pässik potentsiaalne looduslik põletikuravim.



Antioksüdantses toimes



Oksüdatiivne stress on paljude haigusseisundite alusmehhanism. On leitud, et mustal pässikul on omadused, mis kinnitavad tema toimet oksüdatiivse protsessi alla surumisel. Viimased uuringud on näidanud, et pärast musta pässiku tarbimist kasvab organismis antioksüdantsust suurendavate ensüümide hulk ja samal ajal väheneb vabade osakeste (vabade radikaalide) teke.



Kasvajavastases toimes