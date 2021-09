FOTOD | Ohhoo! Tallinna koolibusse hakkavad eristama lõbusad illustratsioonid

Žürii esimees, Tallinna abilinnapea Andrei Novikov rääkis, et liinile jõuavad üks 63-kohaline ja kaks 55-kohalist kõigi mugavustega bussi, mis vastavad kõikidele turvanõuetele ning tagavad liikumisvõimaluse ka ratastooliga sõitjatele.

„Tavapärasel kooliajal sõidab igapäevaselt pealinnas koolibuss kolmel liinil: Viimsi keskus – Balti jaam, Tammneeme – Balti jaam ja Tiskre – Balti jaam, mis tagab tiheda asustusega äärelinnadest mugava ja kiire ühenduse kesklinnaga, kus paljud õpilased koolis või huviringis käivad. Koolibussi kasutamine on õpi­lastele tasuta, selleks peavad nad bussi sisenemisel näitama juhile oma õpilaspiletit. Lisaks, koolibuss on turvaline, sest sinna peale õpilaste teisi sõit­jaid sisse ei lasta,” selgitas Novikov.

Žüriisse kuulunud Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Anette Viin selgitas, et eristuva disainiga koolibussid võimaldavad nii väikestel kui suurtel koolilastel oma bussi lihtsamini ära tunda ning muudab kooli- ja kojusõidu samuti põnevamaks.

„Igal saadetud tööl oli oma iseloom. Enamik hinnatud töödest olid kenad, osad olid näiteks lahendatud põnevates kirgastes toonides, eristudes nõnda tavalistest liinibussidest. Hindasin kõrgelt töid, mis sobiksid linnaruumi, mille loovlahendus oli läbimõeldud ning samas minimalistlik ja ajatu,“ hindas Viin. Ta lisas, et hindas ka seda, et koolibussi välisilme sobiks nii algklassi lapsele kui ka gümnasistile.

TLT juhatuse liige Otto Popel sõnas, et konkursile laekus töid nii Eesti koolinoortelt, loovagentuuridelt kui ka rahvusvahelistelt transpordihuvilistelt. Töid hinnati teadmata, kes on töö autor. „Enim punkte kogus Eesti loovagentuur Optimist Creative, kelle lahenduses oli kasutatud meeleolu sõnumeid ja lõbusaid ühevärvilisi illustratsioone. Teise koha töö autoriks on Michel Bucheli, kelle pakutud loovlahendusel olid kuvatud Tallinna linna kõrghoonete siluetid. Ideekonkursi kolmanda koha pälvis Nora Pelšs, kelle väljapakutud lahendus oli pastelsetes toonides koolibuss,“ tõi Popel esile.