Kaja Kallas kommenteeris USA väljaandele Hiina “siiditeele” vastamist ja Taiwani teemat

Kallase sõnul on Euroopal vaja paremat plaani, et vastata Hiina Vöö ja Tee algatusele (tuntud ka “uue siiditee” nime all). Globaalse investeerimiskava eesmärk on transpordiühenduste arendamine, ent vastaste sõnul ka Hiina ja selle kompartei mõju laiendamine.

“Meil [Läänes] on tegelikult palju algatusi, mis sama teemaga tegelevad,” märkis Kallas. Ta tõi näiteks USA, Austraalia ja Jaapani algatatud programmi Blue Dot Network ja Ida-Euroopa riikide loodud Kolme mere algatuse, mis mõlemad tegelevad taristu arendamisega. “Meil tuleks nad kõik ühendada, see on see, mis minu meelest vajaka jääb.”

Politico meenutab, et Leedu on viimasel ajal tugevdanud sidemeid Taiwaniga ja tülitsenud Hiinaga. Kas Euroopa riigid toetavad Taiwani kaubandust piisavalt? “See on väga keeruline küsimus,” vastas Kallas. “Ma ei tunne, et meil oleks ühist poliitikat.” Ta lisas, et hetkel ollakse silmitsi mitme kriisiga, sealhulgas Afganistan ja pandeemia. “Taiwan on pakilisuse poolest pisut tahaplaanile nihkunud,” ütles Kallas. “Kindlasti peaks meil selle suhtes olema ühine lähenemine. Aga praegu seda pole.”

Tallinna digitippkohtumine toimub 6.-7. septembril. Seekordseks peateemaks on taristu, geopoliitika ja digitehnoloogia. Osalevad Euroopa ülemkogu eesistuja Charles Michel, OECD peasekretär Mathias Cormann, Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ja USA kaubandusminister Gina Raimondo. Paneelis kõnelevad Austraalia valitsusjuht Scott Morrison, Poola peaminister Mateusz Morawiecki ja Horvaatia peaminister Andrej Plenković, võõrustajate poolelt Eesti peaminister Kaja Kallas ja president Kersti Kaljulaid.