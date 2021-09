Hiinas piiratakse noorsoo kokkupuudet videomängudega, kuulsustega ja nüüd ka “naiselike meestega”

Enne seda kehtestas Hiina riiklik pressiamet nädala alguses uued reeglid, millega piiratakse alaealiste õigust veebis levivatele videomängudele. Alla 18-aastased inimesed tohivad online-mänge mängida vaid reedest pühapäevani ja ka siis vaid tund aega päevas, kell 20–21. Reeglite täitmise hõlbustamiseks on firmad kohustatud kontrollima, et mängijad kasutaksid sisselogimisel üksnes oma kodanikunime. Sellega karmistati 2019. aastast kehtivat korda, millega lubati alaealistel veebimänge mängida 90 minutit päevas.

Eelmisest nädalast on Hiina asunud piirama ka Aasias levinud fännikultuuri ja -klubide tegevust, mis seisneb peamiselt kuulsusi kujutavate piltide ja videote kirglikus jagamises ja kommenteerimises. Hiina küberruumi agentuuri sõnul keelustatakse näiteks veebis edetabelite avaldamine, kus kuulsusi nende populaarsuse alusel reastatakse. Telekeeld tabab ka kuulsusi, kes on rikkunud avalikku korda või eksinud moraali vastu. Samuti on nüüdsest keelatud kuulsuste laste elu kajastamine.