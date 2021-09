Neemiskülas tuttava jahirelvast maha lasknud mees soovib süüdimõistva paragrahvi muutmist ja vabanemist

Üsna kiirelt selgitati välja, et kannatanu suunas oli jahipüssist teinud lasu Theo, kes nüüd aprillis tahtlikus tapmises ka süüdi mõisteti – karistuseks kümme aastat reaalset vangistust. Vend Riho, kellele relv kuulus, sai tulirelva lohakalt hoidmise eest poolteist aastat vangistust, mida ei pööratud tingimustega täitmisele.

Kella kuue ajal hommikul toimunud laskmise osas on seni olnud vaidlus selle üle, kas Theo tegu oli ikka tahtlik.

Süüdistatav küll väitis, et soovis lasku sooritada hanede suunas, kohus leidis aga, et lasu sooritamise ajal ei olnud võimalik, et Theo Varblane ei näinud kannatanut.