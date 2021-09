Valitsus arutas maskikohustuse kaotamist vaktsineeritutele. Merits: see on hea mõte üle 70% vaktsineeritud maakondades

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõi leevenduse takistusena esile selle, et paljudes avalikes kohtades ei kontrollita koroonatõendit, kirjutas ERR.

"Me oleme arutanud seda küsimust üht ja teistpidi, aga kuna keskkondades, kus sellist COVID-tõendi kontrolli toimu, on väga keeruline kontrollida, kes on vaktsineeritud ja kes mitte," ütles Kiik vastuseks küsimusele, kas ta peab vajalikuks kaaluda vaktsineeritud inimeste maskikandmise kohustusest vabastamist avalikus ruumis.

"Praegu on tõesti loogika selles, et seal, kus COVID-tõendi kontroll toimub, ei ole vaja kellelgi maski kanda, kuna [sinna pääsevad] eelnevalt vaktsineeritud, koroona läbipõdenud või testitud. Ja need kohad, kus kontrolli ei tehta – kui me räägime toidupoodidest, ühistranspordist, kaubanduskeskustest – siis seal on see maski kandmise nõue jõus," rääkis minister.

"Ma väga loodan, et me jõuame tulevikus olukorrani, kus [vaktsineerituse] hõlmatus riigis tervikuna on nii kõrge, et me saame sarnaselt Taanile kaotada valdava osa COVID-19 piiranguid kogu ühiskonnale," ütles Kiik vastuseks viitele, et Taani on kõrge vaktsineerituse tõttu koroonapiirangutest loobumas. "Loomulikult oleks ka Eestis meie kõigi huvides ning inimeste elu ja tervise kaitseks hea, kui me saavutaksime [Taaniga] sarnase kõrge vaktsineerimisega hõlmatuse," lisas ta.

Merits: probleemiks on 500 000 vaktsineerimata inimest

Teadusenõukoja liige ja viroloog Andres Merits ütles Delfile, et pole veel kuulnud, mis kontekstis Kiik mõtte välja käis. Üldisemalt kõneles ta, et koroonanumbrid ajavad üles just vaktsineerimata inimesed. "Kui kõik oleksid vaktsineeritud, poleks piiranguid vaja, sest haiglas oleks siis väga vähe inimesi," ütles Merits.