Kuidas aru saada, et maja vajab tõstmist?

Üks kõige tõhusamaid viise ehitist suuremate kahjustuste eest kaitsta on see stabiliseerida ja endisesse seisundisse tagasi tõsta. Uretek kasutab selleks keskkonnasõbralikke geopolümeervaikusid, mis sobivad väga erinevatesse pinnastesse.

Esimesi märke näevad elanikud ilmselt ise, nagu oli ka artikli alguses kirjeldatud juhtumi puhul kassiga. „Levinud põhjus põrandate vajumisele on see, et ehitaja ei tihenda põrandaid korralikult ära. Kui põranda all kasutatakse ehitamisel märga liiva, siis kütteperioodiga kuivab liiv ära, selle ruumala väheneb ja see vajub ära,” selgitab Reiner-Latõšev.