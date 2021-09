Meelis Oidsalu lahkub oktoobrikuus kaitseministeeriumi asekantsleri kohalt

Oidsalu otsus alates 1. oktoobrist asekantsleri kohalt lahkuda on Kalle Laaneti sõnul isiklik. Lahkumisavalduse esitas Oidsalu sel esmaspäeval, 30. augustil. Kuna tegemist on vägagi hiljutise arenguga, pole Oidsalu ametisse mantlipärijat veel leitud. Mida Oidsalu edaspidi plaanib teha, Laanet ei tea.

Oidsalu ise on lubanud täpsemaid kommentaare jagada tänasel õhtupoolikul.

Enne kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohale asumist oli Oidsalu viimased viis aastat olnud riigikaitse planeerimise asekantsler. Ta on eelnevalt töötanud ka õigus- ja haldusküsimuste asekantslerina ning kaitseministeeriumi siseauditi, julgeoleku ja rahvusvahelise koostöö osakondades.

Meelis Oidsalu (sündinud 5. aprillil 1978) on lisaks 2015. aastast alanud Kaitseministeeriumi asekantsleri karjäärile ka teatrikriitik ja luuletaja.

Ta on lõpetanud 1996. aastal Tallinna Prantsuse Lütseumi ja 2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli avaliku halduse erialal. Lisaks on ta läbinud 2008–2009 Balti Kaitsekolledžis kõrgemad juhtimiskursused ning 2012–2014 magistriõpingud Ameerika Ühendriikide Maaväe Sõjakolledžis (US Army War College) strateegiliste uuringute alal.