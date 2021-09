Kaitseministeeriumi asekantsleri kohalt lahkuv Meelis Oidsalu: avalikud teenistujad lasevad täiesti süüdimatult üle - ka ministreid

"Võimul on oma nägu," nentis Oidsalu kodanikuaktivisti Tarmo Jüristoga maailmavaadete teemal arutledes. "Vaatan ka iseenda pealt, kes ma olen võib-olla liiga kauaks avalikku teenistusse jäänud ja vaatan ka kolleegide pealt, kellega seal nullindates koos alustasime - ma näen neid võimukurde juba tekkinud sinna. Ja need on koledad kurrud. Ma ise tõenäoliselt nüüd põgenen sealt just sellepärast, et ma ise olen tajunud ka, et võimukäitumise asjad on hakanud mind rikkuma inimesena. Ja ma tunnen end kuidagi liiga mugavalt selles üsna mõjukas positsioonis, kus olen."