VIDEO ja BLOGI | Kuigi koroonanumbrid rühivad ülesmäge, ei käinud valitsus uusi piiranguid välja

Kuigi koroonanumbrid on üha kasvanud ja peaminister Kaja Kallas väitis, et politsei- ja piirivalveameti hinnangul 80-85 protsenti inimestest piiranuid jälgivad, siis valitsus uutest piirangutest ei kostnud sõnagi. Kallas märkis, et nad annavad täiendavat raha kontrollile, ent järgmiseid piiranuid pressikonverentsil välja ei käidud.