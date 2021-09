OTSEPILT | Konverents "Pandeemia õppetunnid: kas ühiskondade sulgemine on aidanud meil viirusega võidelda?"

Konverents “Pandeemia õppetunnid: kas ühiskondade sulgemine on aidanud meil viirusega võidelda?”on jagatud kolme ossa, kus iga teemapüstituse järel toimub pooletunnine arutelu. Konverentsi peaesinejateks on neli rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud spetsialisti.

Martin Kulldorff on Stanfordi ülikooli meditsiinprofessor, biostatistik ja epidemioloog. Tema uurimisvaldkondadeks on uute haiguste järelevalve meetodid ja ravimite ja vaktsiinide järelevalve ning viirushaiguste puhangute varajane avastamine. Martin Kulldorf on olnud üks tuntumaid sulgemismeetmete kriitikaid ja on üks Great Barringtoni deklaratsiooni autoritest. Ta toetab riskirühmade vaktsineerimist, aga on vastu laste vaktsineerimisele ja kriitiline vaktsiinipasside suhtes.

Sunetra Gupta on Oxfordi ülikooli teoreetilise viroloogia professor Ta on uurinud patogeenide populatsioonistruktuuride arengut, mis on pannud aluse universaalse gripivaktsiini loomisprotsessile, samuti on ta tegelenud ka malaaria ja COVID-19 nakkusdünaamika uurimisega. Tema töö on näide sellest, kuidas matemaatiline nakkushaiguste dünaamika modelleerimine on viinud arenguteni vaktsiinide valmistamises.

Nick Hudson on rahvusvahelise finantskogemusega aktuaar (kindlsutusmatemaatika asjatundja) ning sage kõneisik ettevõtete ja investeeringute juhtimise ning teadmisteooria alal. Tema huvi mitmete sotsiaalse õigluse teemade vastu, sealhulgas identiteedipoliitika ja kodanikuõiguste ümber viisid ta asutama organisatsiooni PANDA (Pandemics ~ Data & Analytics). See organisatsioon on kriitiline nende kavade suhtes, mida on seni COVID-19 pandeemia osas ühiskondades rakendatud.

Muuhulgas proovitakse leida vastuseid sellele, mildaon endaga kaasa toonud ühiskondade sulgemine, kuidas see on seotud inimeste põhiõigustega ja milline on sellise praktika mõju viiruse leviku kontrolli all hoidmisele.