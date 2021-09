WHO-s tekitab ärevust koroonaviiruse uus tüvi, mis paistab vaktsiinidega eriti hästi toime tulevat

WHO tõdes, et seniste andmete kohaselt tuleb müü-variant vaktsineerimise või haiguse põdemise teel tekkinud antikehadega paremini toime kui teised teadaolevad variandid. Variandi ohtlikkuse hindamiseks tuleb siiski oodata lisauuringuid, täpsustas WHO.

Variant tuvastati esimest korda jaanuaris Colombias ja sai esialgu tähise B.1.621. WHO teatel on müü-tüve levikut tuvastatud lisaks Lõuna-Ameerikale ka Euroopas. Esialgu moodustab müü-tüvi maailma juhtumitest vaid 0,1%, ent Colombias on selle osakaal tänavu kasvanud juba 38%-le ja Ecuadoris 13%-le.

Kokku on WHO huvipakkuvate variantide nimekirjas praegu viis Covid-19 tüve, sealhulgas Indias tuvastatud ja eriti kergesti nakkav delta-tüvi. Samuti on nimekirjas Suurbritannias tuvastatud alfa-tüvi, Lõuna-Aafrikast leitud beeta-tüvi ja Brasiilias tuvastatud gamma-tüvi.