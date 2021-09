EL-i nakkuskeskus: kuni kolmandik eurooplasi on vaktsineerimata, ei maksa lisasüste teha

EL teatas teisipäeval, et praeguseks on täielikult vaktsineeritud 70% EL-i täiskasvanutest. ECDC kutsub üles ressursse suunama sellele kolmandikule täiskasvanutest, kes on alles vaktsineerimata. “Lisadoose võiks anda nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestele, kellele standardne vaktsiinidoos ei pruugi tõhusat kaitset anda,” märgitakse pressiteates. “Oluline on meeles pidada vaktsineerimise peamist eesmärki, milleks on raskete haigusjuhtumite ennetamine.”