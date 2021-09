Arkadi Popov kandideerib Tallinnas Keskerakonna nimekirjas

“Minu jaoks on see esimene kord valimistel kandidaadina kaasa lüüa ning ootan saabuvat teatava põnevusega. Kohaliku omavalitsuse asjades osalemine on justkui mõnevõrra kodanikukohus, sest kes siis ei tahaks, et tema kodulinnal hästi läheb,” ütles Arkadi Popov.

Arkadi Popov rõhutas ka Tallinna Haigla projekti tähtsust. “Minu jaoks on tõesti oluline, et Tallinna Haigla idee saaks reaalsuseks, et kahe juba vana haiglahoone asemel tekiks uus ja tipptasemel meditsiiniasutus. Selle saavutamiseks on vajalik ühine pingutus linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt, vaja on suuri investeeringuid ning julgeid poliitilisi otsuseid. Mida tihedamad on inimeste read, kes saavad aru uue haigla vajalikkusest, seda parem meile kõigile. Minu eesmärk on olla selle teema advokaat, et kõik saaksid aru selle suurprojekti tähtsusest pealinna ja kogu Põhja-Eesti jaoks."