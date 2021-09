VIDEO | Vaata, kuidas saab Eesti valitud president hakkama venekeelsete küsimustega

Mis puudutab haridust, siis ma usun, et loomulikult tuleks sealt alustada ja tuleb leida viisid, kuidas seda haridust anda, mitte lihtsalt anda haridust ja õpetada, vaid ka kuidas õpetada. Ja võib-olla loovad meie digiriigi võimalused mingisuguse tehnoloogilise lahenduse, et laps on motiveeritud eesti keeles õppima. Mul pole konkreetset vastust, kuidas seda täpselt teha. Aga nii lihtne see lahendus ka pole, et homme hakkame kõik õppima eesti keeles. Kui kogu klass on venekeelne, õpetajaid pole ka välja õpetatud eesti keeles õpetama, siis see lihtsalt ei tööta. Ja ma arvan, et sel juhul langeb ka hariduse kvaliteet. See pole lihtne ülesanne. Me näeme, et 30 aastaga pole me sealt väga palju edasi liikunud. Aga ma pean seda äärmiselt oluliseks, et Eesti kodanikud räägiksid eesti keelt, sest see annab neile hulga paremad võimalused.