VIDEO | Millal hakkab Eesti valitud president venekeelseid intervjuusid andma? Kas ta kohtub Putiniga? Mis saab vene koolist?

Mis puudutab haridust, siis ma usun, et loomulikult tuleks sealt alustada ja tuleb leida viisid, kuidas seda haridust anda, mitte lihtsalt anda haridust ja õpetada, vaid ka kuidas õpetada. Ja võib-olla loob meie digiriigi võimalused tekitavad mingisuguse tehnoloogilise lahenduse, et laps on motiveeritud eesti keeles õppima. Mul pole konkreetset vastust, kuidas seda täpselt teha. Aga nii lihtne see lahendus ka pole, et homme hakkame kõik õppima eesti keeles. Kui kogu klass on vene keeles, õpetajaid pole ka välja õpetatud eesti keeles õpetama - see lihtsalt ei tööta. Ja ma arvan, et ka hariduse kvaliteet langeb sel juhul. See pole lihtne ülesanne. Ja me näeme, et 30 aastaga pole me sealt väga palju edasi liikunud. Aga ma pean seda äärmiselt oluliseks, et Eesti kodanikud räägiksid eesti keelt, sest see annab neile hulga paremad võimalused.

- No kindlasti, kui see visiit on esiteks väga korralikult ette valmistatud, keskkond soosib seda ja mis kõige tähtsam, mis on selle visiidi eesmärk, mida me tahame seal saavutada. Kui me läheme sinna lihtsalt rääkima, siis see kohtumine annab meile mingisuguse signaali, kuid pikemas perspektiivis see suurt mõju ei avalda. See tuleb läbi mõelda. Aga kindlasti tasub naabritega suhelda. Ja ka täna muuseumidirektorina on meil (ERMi -toim) toodud mitu näitust Peterburi etnograafiamuuseumist, mis praegugi on üleval. Need kontaktid kultuurivallas on olulised. Ja ma usun, et kultuuridiplomaatiat ei tohi tegelikult alahinnata. See tuleb kogu aeg ülal hoida, olenemata sellest, mis poliitiliselt rindel parasjagu toimub.