Hiiumaa vallavanem: me saarel saavutati karjaimmuunsus

Tema sõnutsi on Hiiu maakond on esimene Eesti maakond, mis on saavutanud eesmärgiks seatud 70 protsendi taseme.

"Kui arvestame vaid vanemaid kui 12-aastaseid, kuna nooremaid hetkel ei vaktsineerita, on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 77 protsenti hiidlastest. Maakondadest on vaktsineerituse tasemelt järgmine Tartumaa, kus vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 61 protsenti elanikest," lausus ta.

"Olen südamest tänulik meie meditsiinivaldkonna töötajatele, kes viimased poolteist aastat koroonakriisi ajal suure töökoormuse alla jäänud, ent kes on suutnud kaitsesüstimist Hiiumaal tõhusalt läbi viia," ütles Tasuja. "Kindlasti ei ole nüüd töö tehtud, aga saavutatud tase annab kindlama tunde sügisele ja talvele vastu minna."

Suunda näitasid Tasuja sõnul Hiiumaa eakad, kes kaitsesüstimisega kohe kevadel kaasa läksid. Tänaseks on alates 50-aastaste ning vanemate seas vähemalt ühe kaitsesüsti saanud üle 80 protsendi hiidlastest. Kõige suurem arenguruum on veel 12-15 aastaste seas, kellest on kaitsesüsti saanud 52 protsenti hiidlastest.