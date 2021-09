Siseintriigid riigiasutuses: Liina Kersna paljastab, miks ta ministeeriumis uksi paugutas

Ta rõhutas ETV "Esimeses stuudios", et näiteks on neil nüüd uus doktorikraadiga kantsler, kes sisuliselt püüab organisatsiooni paremaks muuta. Ta peab silmas Kristi Vinter-Nemvaltsi. "Tahame, et valdkonnad oleksid terviklikumalt juhitud," jätkas Kersna.

Tema jaoks on oluline, et ministeeriumis toimuv oleks avatud, läbipaistev ja koostööaldis.

Saatejuht Andres Kuusk viitas ühele tsitaadile Eesti Ekspressis hiljuti ilmunud artiklis, kus sõna said nüüdseks ekstöötajad. "Minister käib ja paugutab uksi, inimliku suhtumise asemel turtsub ja vabaneb neist, kes talle ei meeldi."

Kersna sõnas, et see juhtus ühe korra, kui ta tõesti uksi paugutas. Ta ütles, et oli parajasti koolilõpetamiste aeg. Planeeriti enne eksameid noorte testimist (riigieksamite sooritajad said võimaluse lasta teha enne eksamit kurguloputusvedelikust võetava PCR koroonatesti - toim). Kersna sõnutsi arvati ministeeriumi sees, et sellega ei saadaks hakkama, koolipidajad ei tuleks kaasa. Kersna kõneles aga Tallinna, Tartu ja Narva meeridega ning tagasiside oli väga positiivne. "See on väga hea mõte, teeme ära," kostsid linnapead.

"Me tegime selle ära, saatsime koolidele infokirja, et hakkame testima. Kui uurisin ministeeriumis, kas kohalikele omavalitsustele saatsime info, siis öeldi, et ei, ei saatnud. Miks ei saatnud, see ju puudutab nende omavalitsuste asutusi," kirjeldas Kersna olukorda, mis temas pahameelt tekitas. Ta ei viidanud konkreetselt, kes alluvatest töö tegemata jätsid. Kersna hinnangul ei peaks ministeerium säärases situatsioonis jõupositsiooni võtma, vaid kaasama. "Kui ministeerium teeb otsuseid, mis erinevaid osapooli puudutavad, peame seda tegema nendega koostöös."

Kersna: olen see, kes ma olen

Kuusk luges ühe tsitaadi ka Õhtulehe tänasest artiklist, allikas märkis: "Paraku ei ole meil majas seda empaatilist inimest, keda avalikkus tunneb ministri intervjuudest."