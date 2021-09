Ravimiamet: kingitused ja loosimised ei ole vaktsineerimise suurendamiseks sobiv meede

"Viimastel nädalatel on avaldatud mitmeid vaktsineerimisele kutsuvaid kampaaniaid, milles pakutakse selle eest erinevaid hüvesid, kingitusi või viiakse läbi loosimisi," märgitakse pressiteates. "Ravimiamet mõistab hästi vajadust vaktsineerimise hõlmatust suurendada, kuid juhib kõikide vaktsineerimise korraldajate tähelepanu, et vaktsineerimise suurendamiseks pakutavad hüved kingituste ja erinevate loosimiste näol ei ole selleks sobiv ega kohane meede ning ei ole kooskõlas ravimite ratsionaalse kasutamise eesmärgiga."

Lisatakse, et vaktsineerimine on oluline, et hoida inimesed terved, ühiskond avatuna ja minimeerida tervishoiu koormust. "Teavituskampaaniad ja üleskutsed koos tasakaalustatud teabejagamisega on igati põhjendatud, et inimesed saaksid teha läbimõeldud otsuse ilma saadava hüve kaalutluseta. Palume kampaaniategijatel seda põhimõtet järgida."