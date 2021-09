Charles Michel: Afganistani sündmused näitasid, et EL peab muutuma sõjaliselt autonoomsemaks

“Minu arvates ei ole vaja oodata järgmist samasugust geopoliitilist sündmust, et mõista: EL peab püüdma muutuda otsustes autonoomsemaks ja parandama oma võimet maailmas toimuvasse sekkuda,” ütles Michel Sloveenias Bledis toimunud konverentsil.

Michel meenutas, et kõik Kabulist kodanikke evakueerinud lääneriigid sõltusid oma tegevuses USA-st, kes hoidis lennuvälja töös. “Minu arvates on lähiaastatel meie peamiseks väljakutseks Euroopa mõjujõu küsimus,” ütles Michel. “Afganistan on seda karmil moel meelde tuletanud.”